جهود أمنية بالمنيا لكشف لغز العثور على جثة متحللة بمجرى مائي ببني مزار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبذل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، جهودهم لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ومتحللة بالمجرى المائي لقرية الشيخ إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية الحسانية بمركز بني مزار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من عمليات النجدة، بعثور أهالي قرية الشيخ إبراهيم بمركز بني مزار على جثة مجهولة متحللة بالمجرى المائي بالقرية.

وانتقل مأمور المركز، وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة.

وتبين أنها مجهولة الاسم والعنوان، وفي حالة تعفن وتحلل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.