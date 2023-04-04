التعليم: إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب 1 و2 ثانوى حتى 11 أبريل

أرسلت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية للتجهيز لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فى مايو المقبل.

وقالت الوزارة، إنه سيتم إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 11 أبريل الجاري، وفي حالة وجود أية أخطاء تجري المدرسة التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

ووجهت المدارس بمتابعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.ermis.gov.eg.

كما وجهت الوزارة، المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، مطالبة مديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على المختصين بوضع وإدخال مسئولي الامتحانات وهم أعضاء التطوير التكنولوجي والتوجيه على المنصة، للانتهاء من كل الأعمال الخاصة بتجهيز ومراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافي أية ملاحظات.

ولفتت إلى ضرورة انتهاء المدارس الثانوية من كل التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب، وطباعة التقارير الخاصة ومراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب والتي تحمل كل البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي (اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة والتخصص وطلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل)، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها، واستيفاء كل التوقيعات اللازمة على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس 13 أبريل الجاري.