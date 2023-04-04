كشف ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن أن الحديث عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، لا يحتمل كل هذا الجدل، وبيراميدز متمسك بطلبه باستقدام حكام أجانب لتلك المواجهة الحاسمة، مع استعداد النادي الكامل لتحمل تكاليف طاقم الحكام.

وحدد اتحاد الكرة التاسعة والربع من مساء 10 أبريل الجاري، موعدا لمباراة نهائي كأس مصر التي تجمع بيراميدز بنظيره النادي الأهلي، على استاد القاهرة الدولي.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن النادي خاطب اتحاد الكرة بشكل رسمي مؤكدا ضرورة وجود طاقم حكام أجنبي للنهائي لرفع الحرج والضغوط عن الحكام المصريين، ومشيرا إلى أنه إذا كانت الأمور المالية داخل اتحاد الكرة لا تسمح باستقدام حكام أجانب، فإن النادي على استعداد لتحمل تكاليف طاقم الحكام الأجنبي بالكامل، نظرا لصعوبة اللقاء و الذي يحسم لقب البطولة الأعرق في كرة القدم المصرية.