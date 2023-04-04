رئيس الإمارات: سنعمل مع إسرائيل والأشقاء العرب والشركاء الدوليين لتفادي التصعيد الإقليمي

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعمل مع إسرائيل وأشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، حيث جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وأوضح بن زايد أن الاتفاق الإبراهيمي وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية مع إسرائيل.



وأكد حرص دولة الإمارات على العلاقات الثنائية مع إسرائيل، واصفاً العلاقة مع تل أبيب بالخيار الإستراتيجي لصالح السلام والتنمية.



وقال إن الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.



وأثنى الرئيس الإماراتي على دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل 2023 وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 " في الإمارات هذا العام.