مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل بمنطقة الضبعة

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قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب آخر فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل بطريق الإسكندرية مطروح الساحلى بمنطقة الضبعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى الضبعة المركزي، استقبل المحمدي عبد الله عبد الحكم 40 سنة جثة هامدة، وجثتين مجهولتين، ومصاب رابع بكسر فى الجمجمة، واشتباه بكسر فى الفكين؛ جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل بمنطقة الضبعة.

وأكد تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بمكان الحادث، ونقله إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الضبعة المركزى لتلقي باقي العلاج، ووضع جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة.