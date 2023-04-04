قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إقرارا رسميا ببراءته من 34 تهمة موجهة إليه، وذلك خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن لمواجهة اتهامات في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بشأن علاقة غير شرعية جمعت بينهما.



ويواجه ترامب 34 تهمة من بينها تزوير السجلات التجارية والتآمر، لدوره المزعوم في تقديم دفعات مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أنهما كانتا علاقات معه، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.



ووصف ترامب، مثوله أمام القضاء قبيل توجيه الاتهامات إليه في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ، بأنه "سريالي".



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قبيل دقائق من مثوله أمام القضاء: "الأمر يبدو سريالي، سوف يعتقلونني، لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".



ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.



ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير شرعية مع دانيلز، معتبرا أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".