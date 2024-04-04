سفير تركيا بالقاهرة: أنقرة أرسلت 21 طائرة مساعدات و8 سفن إلى غزة

ألقى سفير تركيا لدى القاهرة صالح موطلو شن، اليوم، كلمة خلال دعوة الإفطار السنوية للصحفيين والإعلاميين المصريين.

ورحب السفير شن، بالصحفيين المشاركين قائلاً إن مصر وتركيا لم تكونا فاقدتي الشعور فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، وأن تركيا زادت مساعداتها الإنسانية بالتعاون مع مصر.

• معظم المساعدات إلى غزة تمر عبر مصر

وذكر السفير شن، أن 95% من المساعدات التي تصل إلى غزة تمر عبر مصر بدعم من السلطات المصرية، كما أن تركيا أرسلت حتى الآن 21 طائرة مساعدات و8 سفن مساعدات.

ووجه الشكر لجميع السلطات المصرية في القاهرة والعريش، وخاصة وزارة الخارجية والهلال الأحمر المصري والجهات الأمنية، على المساعدة التي قدمتها، موضحاً أن كل سفينة مساعدات جاءت إلى غزة أحضرت ما بين 2 إلى 3 آلاف طن من المساعدات.

• دعوة لإسرائيل لتسهيل وصول المساعدات

وقال السفير شن إن الجانب الإسرائيلي، الذي يسيطر على الجانب الآخر من الحدود، يجب أن ينشط إجراءاته على الحدود من أجل وصول المساعدات إلى غزة بشكل أسرع.

وتابع السفير التركي: "على إسرائيل أن تأخذ خطوات ملموسة لضمان دخول المواد الغذائية والمواد إلى غزة".

• وقف إطلاق النار في غزة

وعبر السفير شن عن الأمل في أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والبدء في أعمال إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن موضحا أنهم يقدرون الدور الذي تلعبه مصر في هذا السياق.

وأوضح السفير التركي أن بلاده مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم في فترة ما بعد وقف إطلاق النار، لأن الشعب التركي يشعر بمعاناة وظلم الشعب الفلسطيني، مثلما يشعر الشعب المصري.