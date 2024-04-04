الجيش الأمريكي يدمر مسيرتين وصاروخا للحوثيين في البحر الأحمر

قالت القوات المسلحة الأمريكية إنها دمرت طائرتين مسيرتين وصاروخا أطلقه مسلحو جماعة الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر يوم الأربعاء.

وقالت القيادة إن القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بين حوالي الساعة 0349 إلى 1000 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 3 (نيسان) أبريل، نجحت قوات يو إس إس جرافلي وقوات القيادة المركزية الأمريكية (في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي متجه مضاد للسفن واثنين من الصواريخ غير المأهولة. الأنظمة الجوية التي أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن باتجاه السفينة الأمريكية يو إس إس جرافلي في البحر الأحمر".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية نظاما متنقلا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب البيان.

وأضاف: "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".