سنغافورة تعيد فرض بعض قيود كورونا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة

تعيد سنغافورة فرض بعض القيود على الفعاليات والأحداث، بالإضافة إلى إلى إجراءات أخرى فى أماكن العمل، فيما وصفته وزارة الصحة بأنه "إجراء حاسم" بعد ارتفاع طفيف في الآونة الأخيرة في أعداد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.



وبمقتضى القيود الجديدة سيتم خلال الفترة من الثامن وحتى الثلاثين من مايو الجارى تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم في التجمعات الاجتماعية بخمسة أشخاص ، وسيتعين كذلك على المكاتب الإدارية ضمان عمل ما لا يقل عن 50% من العاملين من المنزل وذلك فى خفض من النسبة السابقة والتى كانت 75%، بينما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وسيتم خفض أعداد الحضور فى الفعاليات والأحداث العامة.



وأعلنت سنغافورة في الأيام الأخيرة عن زيادة في عدوى فيروس كورونا في المجتمع، مع الإبلاغ عن 17 حالة من الإصابات الجديدة اليوم الثلاثاء ، والتي تخشى الوزارة أن تتصاعد بسرعة لتصل إلى انتشار كبير آخر ، إذا لم يتم احتواء هذا الاتجاه الجديد بشكل كاف وفي الوقت المناسب.