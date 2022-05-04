الخارجية الروسية تستبعد خروج الوضع عن السيطرة في شبه الجزيرة الكورية

استبعدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، خروج الوضع عن السيطرة في شبه الجزيرة الكورية، وسط إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية.

وقال رئيس قسم المنظمات الدولية في الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف: "لم يخرج الوضع عن السيطرة، ولكنه مستمر بشكل مؤسف، وذلك عندما قررت الولايات المتحدة والدول الغربية الضغط على القيادة الكورية لتغيير سياستها. هذا لن ينجح".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمالات ممكنة لاشتباكات غير مقصودة في المنطقة، قال الدبلوماسي الروسي: "لا أرغب في تصديق ذلك، ولا أعتقد أنه ممكن الآن"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق من اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.

كما قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد نحو البحر قبالة الساحل الشرقي.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بـ"قذيفة غير محددة" باتجاه البحر الشرقي، وقد يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو الـ14 خلال العام الجاري.