 البيت الأبيض ينفي مزاعم روسية حول علاقة واشنطن بالهجوم على الكرملين - بوابة الشروق
الخميس 4 مايو 2023 3:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

البيت الأبيض ينفي مزاعم روسية حول علاقة واشنطن بالهجوم على الكرملين

وكالات
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 3:29 م

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن مزاعم روسيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين خاطئة.

وأضاف كيربي في تصريحات لقناة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها، بحسب وكالة رويترز.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم هدفه اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، محاولات كييف وواشنطن لإنكار الهجوم على الكرملين بـ"السخيفة".

وقال بيسكوف: "إن محاولات كييف وواشنطن من التنصل من الهجوم على الكرملين هي بالطبع سخيفة"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تتخذ قرارات بشأن مثل هذه الهجمات والأهداف، وأن أوكرانيا تنفذ.، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "نحن ندرك جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تُتخذ في كييف، ولكن في واشنطن. كييف تفعل ما هو مطلوب منها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك