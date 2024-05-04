الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مالي

بدأ الجيش الموريتاني، اليوم السبت، مناورات عسكرية لمختلف التشكيلات على الحدود الجنوبية الشرقية مع مالي.

وأفاد مصدر عسكري، بأن المناورات الأولى من نوعها في هذه المناطق الحدودية مع مالي يشارك فيها سلاح الجو والمدفعية وقاعدة الطيران المسير في مدينة النعمة حاضرة المحافظة الشرقية التي تبعد عن العاصمة نواكشوط 1200 كلم.

وتستمر هذه المناورات يومين وتأتي ردا على توغلات الجيش المالي وقوات فاجنر الروسية في عدد من القرى الموريتانية الحدودية وترويعها للمواطنين الموريتانيين واعتقال وتخريب ممتلكاتهم وإصابة مواطنين بجروح.

وهدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير الطاقة الناني ولد اشروقه أن بلاده ستكيل الصاع صاعين لمن يتوغل في أراضيها أو يمس مواطنيها.

ووصل اليوم، وزيرا الدفاع حنن ولد سيدي والداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى محافظة الحوض الشرقي للإشراف على فعاليات المناورات العسكرية.

ويوجد قائد الأركان العامة للجيش الفريق المختار ولد بله شعبان، في المحافظة لنفس الغرض، وزار قائد الجيش الكتائب والتشكيلات العسكرية المنتشرة على الحدود مع مالي بعد التوتر الحاصل في مناطق الحدود المشتركة.