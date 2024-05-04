فيضانات بإندونيسيا تودي بحياة 14 شخصا

لقي 14 شخصا مصرعهم في فيضانات رافقتها انزلاقات أرضية ضربت، اليوم، إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا.

وأفادت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث الإندونيسية، في بيان، بأن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 14 شخصا في إقليم جنوب سولاويسي، لافتة إلى أنه جرى إجلاء مئات الأشخاص من مواقع الخطر.

ونوهت إلى أن الفيضانات، التي وقعت في الصباح الباكر، في منطقة "لووك ريجينسي" أثرت على أكثر من 1300 أسرة، وألحقت أضرارا بأكثر من 1800 منزل، لكنها أوضحت أن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق.

وكانت مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا قد شهدت، في منتصف أبريل الماضي، مصرع 14 شخصا وإصابة شخصين آخرين وفقدان عدد آخر، جراء انهيار أرضي تسبب به هطول أمطار غزيرة، وتشكل سيول جارفة.

تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تتعرض خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة، زاد التصحر حدتها في بعض الأماكن، وتتسبب بفيضانات في مناطق مختلفة من الأرخبيل الذي شهد في وقت سابق من العام الحالي فيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة أودت بحياة 48 شخصا وفقدان آخرين.



