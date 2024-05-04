اليابان والبرازيل تتفقان على التعاون لمعالجة التغير المناخي

بحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على معالجة التغير المناخي، في ضوء استضافة البرازيل مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي كوب 30 العام المقبل.

وقال كيشيدا، خلال اللقاء في برازيليا أمس الجمعة، وفق ما أوردته اليوم السبت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية: "سأغتنم فرصة محادثات القمة هذه مع الرئيس لولا لتعزيز العلاقات الثنائية.. وقد جددت التزامي بذلك".

واتفق كيشيدا ولولا، على خطة للمساعدة في إنقاذ منطقة الأمازون، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمنع إزالة الغابات واستصلاح الأراضي المتدهورة.

واتفق الجانبان، على إطار عمل ثنائي جديد يهدف إلى مساعدة العالم في جهود إزالة الكربون، وسوف تستفيد اليابان من الوقود الحيوي الذي تنتجه البرازيل والموارد الطبيعية الوفيرة، وستستفيد البرازيل من التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، بما في ذلك المحركات الهجينة.

وتعهد كيشيدا ولولا، بالحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح يقوم على سيادة القانون.

يذكر أن البرازيل الواقعة في أمريكا الجنوبية، بها أكبر عدد في العالم من الأشخاص من أصل ياباني خارج اليابان ويقدر عددهم بـ2.7 مليون شخص.