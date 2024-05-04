العشائر الفلسطينية: ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر الحرب لا يمكن قبوله بالمفاوضات

أكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية أن جميع مكونات العشائر الفلسطينية تؤكد دعمها لشروط المقاومة الفلسطينية، للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية دعم العشائر لشروط المقاومة الفلسطينية التي تتمثل في وقف العدوان على قطاع غزة، وعودة النازحين إلى الشمال، وإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

وتشمل أيضا إعادة إعمار قطاع غزة المنكوب بعد الحرب وإبرام صفقة مشرفة لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المصري أن شروط المقاومة لإنهاء العدوان على قطاع غزة هي شروط الشعب الفلسطيني، مشددا على أن ما فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه عبر حرب الإبادة لا يمكن القبول بتحقيقه عبر طاولة المفاوضات.