 أوكرانيا.. انفجارات في خاركيف وبيلجورود في أعقاب غارات جوية روسية - بوابة الشروق
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أوكرانيا.. انفجارات في خاركيف وبيلجورود في أعقاب غارات جوية روسية

كييف - (د ب أ)
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 11:02 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 11:02 م

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