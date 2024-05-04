أفاد مسئولون، اليوم السبت، بوقوع انفجارات في كل من مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا ومدينة بيلجورود بغرب روسيا، في أعقاب غارة جوية روسية.

وقال الحاكم العسكري الإقليمي أوليه سينيهوبوف، على تطبيق تليجرام، "أصيب أربعة مدنيين في خاركييف، وهم ثلاثة رجال وامرأة".

وقال سينيهوبوف "تم إسقاط قنابل جوية "إنزلاقية" أيضا على قرية تشركاسكي بالقرب من الحدود.

كما أفادت تقارير بأن انفجارا قويا وقع على الجانب الآخر من الحدود في روسيا في نفس الوقت تقريبا، مما تسبب في نشر بعض وسائل الإعلام تقارير عن احتمالية سقوط قنبلة روسية موجهة بشكل خاطئ.

وفي بيلجورود، أفاد الحاكم الإقليمي للمنطقة الواقعة في غرب روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، بأن انفجارا وقع في بيلجورود.

وأشار جلادكوف إلى إنه في طريقه إلى موقوع الحادث. ونوه حاكم بيلجورود إلى إصابة خمسة أشخاص، بيد أنه - على عكس الهجمات الأوكرانية السابقة - لم يذكر أي تفاصيل عن سبب التفجير.