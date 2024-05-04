آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في نحو 70 موقعا للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة، في حين اتهمت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مئات من الإسرائيليين تظاهروا قرب حديقة العلوم في رحوبوت، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين قولهم إنه من الواضح أنهم لن يستعيدوا أبناءهم إلا من خلال صفقة، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتقدر تل أبيب وجود 133 محتجزا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني.

من جانبها، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بمحاولة إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حماس بعد تصريح لمصدر سياسي إسرائيلي يؤكد إصرار تل أبيب على دخول رفح جنوبي قطاع غزة مع صفقة أو من دونها.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "على نتنياهو بدلا من الرسائل السخيفة أن يرسل وفد التفاوض إلى القاهرة اليوم".