 21 يناير 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 12:05 م القاهرة
21 يناير 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

ولاء رزق
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 11:48 ص

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

سجل سعر السمك البلطي بين 48 إلى 52 جنيهًا.
حقق البلطي الأسواني بين 30 إلى 80 جنيهًا.
بلغ سعر الفيليه البلطي بين 75 إلى 275 جنيهًا.
تراوح سعر السمك البياض الأملس بين 150 إلى 250 جنيهًا.
ترنحت أسعار الثعابين بين 100 و600 جنيهًا.
سجل سعر المكرونة السويسي بين 70 إلى 140 جنيهًا.
وحقق كل من السبيط والكاليماري أسعارًا تتراوح بين 250 إلى 400 جنيه.
اختلفت أسعار الكابوريا بين 50 إلى 150 جنيهًا.
سجل سعر البربون أرقامًا بين 250 إلى 330 جنيهًا.
ترنح سعر الجمبري الجامبو بين 975 و1175 جنيهًا.
تراوح سعر الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.
اختلف سعر البوري من 180 إلى 240 جنيهًا.
ترنح سعر المكاريل بين 120 و200 جنيه.

