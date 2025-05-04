ويز إير المجرية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء في استمرار لإلغاء الرحلات الجوية عقب الهجوم على مطار بن جوريون

في أعقاب اعتراض صاروخ بالقرب من مطار بن جوريون، أعلنت شركة الطيران المجرية منخفضة التكاليف /ويز إير/ العملاقة أنها ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح بعد غد الثلاثاء.

كما ألغت الخطوط الجوية السويسرية وشركة طيران أوروبا رحلاتها اليوم، إلى جانب شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا - التي تضم مجموعتها شركة الخطوط الجوية الإيطالية (آي.تي.إيه) وخطوط بروكسل الجوية، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد

وكانت جماعة الحوثي في اليمن ، قد حذرت في وقت سابق اليوم الأحد ، شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن جوريون في وسط إسرائيل كونه "غير آمن".

ويأتي هذا الإعلان بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون اليوم في مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل ما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية .