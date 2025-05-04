الأهلي يضغط على بيراميدز ويكتسح الحرس بخماسية

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حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على حرس الحدود بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز "مرحلة التتويج".

خماسية الأهلي جاءت لتشعل المنافسة على صدارة الدوري بعدما تقلص الفارق في صدارة الدوري مع بيراميدز إلى نقطة وحيدة لصالح الأخير.

واستفاد الأحمر من تألق غالبية نجومه حيث سجل الخماسية طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا ووسام أبو علي وحسين الشحات ومحمد هاني.

البداية جاءت هجومية بضغط مكثف من الأهلي، وتراجع من الحدود، واستطاع الأحمر أن يهدد مرمى ضيفه بأكثر من محاولة في أول الدقائق.

طاهر يفتتح

ونتيجة للضغط جاء الهدف الأهلاوي الأول عن طريق طاهر محمد طاهر الذي تابع رأسية من رامي ربيعة تهيأت له أمام المرمى في الدقيقة التاسعة.

زاد الضغط من الأهلي بعد الهدف سعياً لتأمين التقدم بهدف ثان، فيما لم يظهر مرمى أصحاب الأرض في المشهد تماماً بسبب الغياب الهجومي للحدود نتيجة الحصار الأهلاوي.

وفي الدقيقة 28 عاد طاهر ليظهر بتألق جديد، ليصنع هذه المرة الهدف الثاني لفريقه، من عرضية أرضية سددها بقوة أحمد نبيل كوكا إلى داخل الشباك.

واستمر الأهلي في محاولاته الهجومية، من أجل تعزيز التقدم بأكثر من ثنائية، وفي الدقيقة 31 احتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء لصالح إمام عاشور، إلا أنه بعد العودة لتقنية الفيديو تبين عدم وجود مخالفة ليلغي قراره السابق.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني دفع عماد النحاس المدير الفني بحسين الشحات على حساب طاهر محمد طاهر، فيما زادت الفعالية الهجومية ولم يظهر الحرس هجوميا رغم تخليه عن بعض الحذر نتيجة للتأخر بهدفين.

وفي الدقيقة 55 تسلم وسام أبو علي تمريرة رائعة من مروان عطية لينرد بمرمى "سيحا" حارس الحدود ويسجل ثالث الأهداف للأهلي.

لم يسلم الأحمر الراية، بل أن التقدم بثلاثية فتح شهية لاعبيه لدك حصون الحدود بمزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة 60 شارك محمد مجدي "أفشة" ومصطفى العش على حساب عمرو السولية ورامي ربيعة.

وفي الدقيق 71 شارك علي معلول بديلاً لأشرف بن شرقي الحاضر الغائب في المباراة.

الشحات يسجل

ونجح البديل حسين الشحات في تسجيل الهدف الرابع بعد جملة رائعة من أكثر من لاعب انتهت بتمريرة من إمام عاشور ليسددها مباشرة في الشباك بالدقيقة 73.

وكاد إمام عاشور أن يسجل هدفاً خامسا بعدما راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة ساقطة فوق المرمى.

أيضا كان الظهور الوحيد للحرس على مرمى الشناوي منتصف الشوط الثاني بتسديدة من الوضع طائرا للبديل رأفت خليل، لكن حارس الأهلي أبعد المحاولة إلى ركنية.

أخيرا شارك جراديشار بديلا لوسام أبو علي سعيا لتسجيل المزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة 94 عزز محمد هاني تقدم الأهلي بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك الحرس لتعلن عن الخامس الأهلاوي

الأهلي بهذا الفوز رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة ع بيراميدز المتصدر، أما الحرس فيظل متذيلاً برصيد 22 نقطة بعدما خسر مبارياته الأربعة في مرحلة التتويج.