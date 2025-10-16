قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: "لدينا التزام بإعادة رفات القتلى".

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، عن نتنياهو قوله إن "كل من يتجرأ على شن هجمات على إسرائيل سيدفع الثمن"، مضيفا: "سنعمل على تحقيق أهداف الحرب كافة."

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها "سلمت جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا في حوزتها، بالإضافة إلى الجثث التي تمكنت من الوصول إليها".

وأشارت إلى أن "ما تبقّى من جثث يتطلب جهودًا كبيرة ومعدات خاصة للعثور عليها وانتشالها من تحت الركام".

وأضاف البيان، أن "حماس تبذل جهودا كبيرة لإغلاق هذا الملف"، في إشارة إلى ملف المحتجزين والجثث المحتجزة في القطاع، الذي يشكّل أحد أبرز نقاط التفاوض مع إسرائيل بوساطات إقليمية ودولية.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم التعرف على هوية محتجزين إسرائيليين تسلم جثتيهما، أمس الأربعاء.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجثتين تعودان للرهينتين إنبار هايمان ومحمد الأطرش اللذين سلمت حركة حماس جثتيهما، مساء الأربعاء، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أنه "بعد انتهاء عملية التعرف على الهوية التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي.. أبلغ ممثلو تساحال عائلتي إنبار هايمان والسارجنت محمد الأطراس أنه تمت استعادة جثتيهما لدفنهما".