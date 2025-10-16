نجت الحكومة الفرنسية، بقيادة سيباستيان لوكورنو، من مذكرة حجب الثقة التي اقترحها حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية بفارق 18 صوتًا فقط.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صوّت 271 نائبًا لصالح مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب اليساري بزعامة جان لوك ميلنشون بعد ساعتين من النقاش.

وكان من الضروري الحصول على الأغلبية المطلقة أي 289 صوتا لاعتماد المقترح.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتجه الأنظار الآن إلى مذكرة حجب الثقة الثانية التي قدمها حزب التجمع الوطني لكن حظوظها باتت ضئيلة جدا.

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية حول مذكرتين لحجب الثقة عن حكومة سيباستيان لوكورنو، وسط انقسامات عميقة في صفوف النواب وتوقعات بتصويت متقارب قد يحدد مصير الحكومة الجديدة.

وقالت النائبة الفرنسية اليسارية، أورولي تروفي، عن حزب "فرنسا الأبية"، خلال كلمتها في الجمعية الوطنية الفرنسية: "هناك لحظات يصبح فيها الانتظار نوعًا من الجبن".

وشجبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، ما وصفته بـ"المشهد البائس الذي يشكل سُمًّا للديمقراطية الفرنسية".