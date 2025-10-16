4 قتلى في هجوم إرهابي على حافلة حراس منشآت نفطية شرقي سوري

أعلنت وزارة الطاقة السورية، الخميس، مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين من حراس المنشآت النفطية والعاملين المدنيين، جراء "استهداف إرهابي" بعبوة ناسفة لحافلة تقلهم بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سانا"، إن "باص مبيت تابعا لوزارة الطاقة كان يقل حراس المنشآت النفطية وعددا من العاملين، تعرض لاستهداف إرهابي أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين، ما أدى لمقتل 4 وإصابة 9 آخرين".

وأكدت أن "هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يثني العاملين بالقطاع النفطي عن أداء واجبهم في حماية المنشآت الحيوية واستمرار العمل والإنتاج"، معتبرة أن الاعتداء "في إطار محاولات لتعطيل جهود إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في قطاع الطاقة".

وقدمت الوزارة تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أن أعمال إعادة تأهيل المنشآت النفطية والكهربائية في المنطقة مستمرة ضمن خطة حكومية لإعادة تشغيل الإنتاج.

وفي وقت سابق، قالت قناة "الإخبارية السورية" إن "شهداء وجرحى سقطوا إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل عناصر حراسة منشآت نفطية على الطريق بين دير الزور والميادين"، دون تحديد عددهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة.

ويأتي الهجوم في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.