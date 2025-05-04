أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والنمو، فضلًا عن دورها الحيوي في خلق فرص عمل حقيقية للشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

وأشار "كدواني"، في بيان اليوم الأحد، إلى أن محافظة المنيا حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث نجحت في تنفيذ 23.4 ألف مشروع، بتمويل تجاوز 3.3 مليار جنيه، ما أسهم في توفير نحو 157.4 ألف فرصة عمل مباشرة، ضمن برنامج “مشروعك” الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم لرواد الأعمال والمبادرات الشبابية، والعمل على تهيئة مناخ مناسب للنهوض بالاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مراكز وقرى المحافظة.