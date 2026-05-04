ميرتس: رسوم ترامب على السيارات تستهدف أوروبا كلها وليس ألمانيا فقط

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي تستهدف الاتحاد الأوروبي ككل وليس ألمانيا بشكل خاص.

وقال ميرتس لإذاعة (إيه أر دي) الألمانية يوم الأحد: "إنه يريد استهداف أوروبا بأكملها"، مضيفا أن ترامب كان "محقا في شعوره ببعض الخيبة" لأن اتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة في أغسطس 2025 بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تنجز بعد. وذكر أن المقاومة للاتفاق لا تزال قائمة في البرلمان الأوروبي.

وقال ميرتس إن ترامب بدأ يفقد صبره مع استمرار طرح شروط جديدة من الجانب الأوروبي. وأضاف: "الأمريكيون مستعدون والأوروبيون ليسوا كذلك"، وتابع: "لهذا السبب آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

وفي أغسطس 2025، اتفق ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إطار عمل يضع حدا أقصى للرسوم الجمركية بنسبة 15% على معظم السلع المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات وقطع غيار السيارات.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى فشل التكتل في الالتزام بإطار التجارة المتفق عليه.

