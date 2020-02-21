عبر الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاجه مصابي كورونا، عن سعادته البالغة لتلقيه اتصالًا هاتفيًا ظهر أمس الأربعاء من مكتب الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي وتحدثه معه شخصيًا، مشيرًا إلى أن الأخير وعده بزيارته بعد المرور من أزمة جائحة كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن حديث الدكتور مجدي يعقوب معه رفع من روحه المعنوية، مستطردًا: «قالي أنا متابع حالتك وأنت فخر لنا كلنا، ورمز من رموز الطب في مصر».

وتابع أن «يعقوب» عبر له عن تقديره بالتضحية التي قدمها أثناء علاجه لمصابي كورونا، قائلًا إن الجراح العالمي أكد دعمه له وأنه لن يتركه.

وأشار إلى أن بعد اتصال الدكتور مجدي يعقوب بنصف ساعة، تلقى اتصالًا هاتفيًا آخر من الدكتور محمد غنيم، جراح الكلى العالمي، والذي شجعه وقدم الدعم له.

كان فريق عمل الدكتور مجدي يعقوب، أعلن أمس في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، عن تواصلهم مع الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا؛ لتلبية رغبته في لقاء السير مجدي يعقوب.

جدير بالذكر أن الطبيب محمود سامي أخصائي الحميات، والذي كان يمارس عمله في علاج مصابي كورونا في مستشفى العزل ببلطيم بكفر الشيخ، قد شعر بإجهاد شديد نتيجة ضغط المتواصل لمدة 7 أيام، واستيقظ من نومه، ليكتشف أنه غير قادر على الرؤية.