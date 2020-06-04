 الشرطة الأمريكية تدرس حظر وضع الركبة على العنق في اعتقال المشتبه بهم - بوابة الشروق
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الشرطة الأمريكية تدرس حظر وضع الركبة على العنق في اعتقال المشتبه بهم

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 8:03 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 8:03 م

أعلنت الشرطة الأمريكية في سان فرانسيسكو أنه تدرس حظر ممارسة الجلوس بالركبة على العنق التي يستخدمها عناصر الشرطة في اعتقال المشتبه بهم.

ويعمل رئيس الشرطة في سان فرانسيسكو على تعديل لمنع الضباط من استخدام ذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ضابطا يستخدم هذه التقنية على شاب يبلغ من العمر 19 عاما. حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية" اليوم الخميس.

وقال كبير رجال الشرطة إن رئيس الشرطة بيل سكوت يعتزم إصدار نشرة توضح أنه لا يسمح للضباط بممارسة ضغط على مؤخرة الرقبة خلال أي نوع من الضبط الجسدى.

يأتي هذا بعد، مقتل شخص أمريكي من أصول أفريقية يدعى "فلوريد" على يد شرطي بعد الضغط على عنقه لبضع دقائق.

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