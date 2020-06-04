كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا نتيجة عدوى جماعية في كنائس

أعلنت كوريا الجنوبية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 11 ألفا و627 حالة حسب الإحصاءات الواردة حتى منتصف الليلة الماضية بزيادة 39 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن معدل الإصابة اليومي بكورونا لا يزال في حدود ما بين 30 إلى 40 حالة بصورة متواصلة بسببر ظاهرة العدوى الجماعية في بعض الكنائس في العاصمة وضواحيها.

ومع تقلبات المعدل اليومي للإصابة بالفيروس، لم تتمكن الدولة من السيطرة على وتيرة انتشار المرض بصورة محكمة بعد.

وتراقب السلطات الصحية الكورية الجنوبية على وجه الخصوص وبكل حذر ظاهرة العدوى الثانوية بين مشاركين في تجمعات صغيرة الحجم في الكنائس في العاصمة والمدن المجاورة لها، وأفراد أسرهم.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من بين المصابين الجدد، هناك 37 حالة عدوى داخليا وحالتان وافدتان.

ويبلغ عدد الوفيات الإجمالي 273 بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة من المرض.

وارتفع عدد المتعافيين بمقدار 32 شخصا ليصل عددهم إلى 10 آلاف و499 متعافيا من كورونا، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 857 شخصا بزيادة 7 أشخاص.