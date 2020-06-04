اليونان: نقل 14 ألف مهاجر من جزر إلى البر الرئيسي منذ بداية العام

قالت السلطات اليونانية اليوم الخميس إنها نقلت نحو 14ألف شخص من مخيمات للاجئين على الجزر إلى البر الرئيسي منذ بداية العام.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس إن هذا الإجراء خفض عدد المهاجرين في جزر ليسبوس وشيوس وساموس وليروس وكوس في بحر إيجة من أكثر من 42 ألف مهاجر في مارس الماضي إلى 32247 مهاجرا.

وأضاف الوزير أنه مع ذلك مازال عدد المهاجرين في المخيمات أعلى من قدرتها الاستيعابية. وأوضح" تخفيف العبء على المخيمات أولوية قصوى لنا".

وبالإضافة لذلك، عملت السلطات اليونانية على تسريع عملية النظر في طلبات اللاجئين. وقد انخفض عدد الطلبات من 126 ألف طلب في بداية العام إلى أقل من 100 ألف، بحسب ما قاله وزير الهجرة.

وقامت اليونان بتكثيف إجراءاتها الأمنية على طول حدودها البرية والبحرية مع تركيا، كما أنها تسمح بمرور أعداد أقل من المهاجرين، في خطوة انتقدتها المنظمات الحقوقية.