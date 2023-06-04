تعليم كفر الشيخ تعلن بدء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بدء الاستعدادات بالمحافظة لامتحانات الثانوية العامة التي سوف تنطلق 12 يونيو الجاري، وذلك لأداء 21 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة بمدارس المحافظة، منهم بالقسم العلمي "علوم" 13 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، وبالقسم علمي "رياضة" 1699 طالبًا وطالبة، وبالقسم الأدبي 5817 طالبًا وطالبة، والامتحانات في 80 لجنة بـ13 إدارة تعليمية بالمحافظة.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتأكد من جاهزية الـ80 لجنة المنتشرة بمدن وقرى المحافظة التابعة لـ13 إدارة تعليمية، من استمرار أعمال التعقيم والتطهير وتوفير المطهرات، إضافة لمتطلبات السلامة المهنية، فضلا عن توفير الجو الهادئ لهم خلال أداء الامتحانات، والتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين اللجان.



وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن عمليات تجهيز اللجان الامتحانية، واستراحات المراقبين، وذلك لاستقبال امتحانات الثانوية العامة تتم على قدم وساق.



وأشار إلى أنه تتم مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة، والإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة.



وتم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة من أجل تسهيل الأمور كافة.