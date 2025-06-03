السعودية تمنع التصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بالمـشاعر المقدسة

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، منع التصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بجميع أشكالها فـي المـشاعر المقدسة.

وأضافت الوزارة ضمن تعليمات موسم الحج، أنه بدءا من صباح اليوم الـ 5 حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، يتم منع جميـع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصـة وسيارات المشرفين والموظـفين والخدمـات المصرح لهـا بالدخول"، وفق قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء.

وواصلت وزارة الداخلية: "يمنع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية وتقل سعتها عن 25 راكبا ويقودها من يرتدي الإحرام، من نقل الحجاج والدخول إلى العاصمة المقدسة، وحجزهـا في المواقف المعدة لها في مداخل العاصمة المقدسة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهـم بوسائل النقل العام، ويستثنى مـن ذلك المركبات المرخصة لنقل الركاب بأجر."

وتابعت: "يتم منع جميع أنواع المركبات من نقل أي شخص لا يحمل تصريحا بالحج أو العمـل أو الإقامة إلى مكة المكرمة والمشـاعر المقدسة وحجز المركبات المخالفة والمطالبة قضائيا بمصادرتها، وتطبيق العقوبـات المقررة بحق سائقيها وكل من تثبت علاقته بمخالفة استخدامها".

كما أكدت الوزارة وجوب الامتناع عن إشعال مصادر اللهب، وجلـب واستخدام أي مواقد للطهي، حيث تمنع التعليمات استخدام أو تداول الغاز البترولي المسال في منطقة المشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة على أنه "يتم منع جميع أنواع الشاحنات من نقل المواشي إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك الشاحنات المعتمدة من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي وتحمل شهادة فحص بيطري تثبت خضوع الماشية المنقولة فيها للفحص في المراكز التابعة لوزارة البيئة في مداخل مكة المكرمة."

كان مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي كشف أول أمس الأحد أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، معلنا استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.