رد محسن جابر المنتج الفني، على اتهامات الملحن عمرو مصطفى باستغلال شركته وشركاءه لألحان أغنياته وتحويلها لأغاني مهرجانات، مستشهدًا تحديدا بأغنية «معقول أقولك روح» للفنان عمرو دياب.

وقال خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن هذا الاتهام بمثابة تجنَّى عليه، يعود لسبب ما في نفس الملحن عمرو مصطفى، موضحًا أن الأمور تغيرت بتغير العصر وبات نشر الأغنية على الإنترنت يمثل بصمة وشفرة لها، من شأنها الإمساك بأي تشاب تلقائيًا.

وأشار إلى أنه لم يلجأ إلى إيقاف الأغاني المأخوذة عن ألحان عمرو مصطفى، لأن الملحن لم يطلب ذلك، مشيرًا إلى كثرة الأغاني التي أنتجتها الشركة وتصل إلى 30 ألف أغنية تقريبًا، مؤكدًا أنه يصعب البحث عن هذه الأغاني إلا بعد الإبلاغ من صاحب اللحن عنها.

وذكر أنه تم العثور على نصف مليون فيديو مشابه لأحد الأغاني للفنان عمرو سعد، مضيفًا أن شركته تشتري الأغنية من المؤلف بشكل قطعي، وفقًا لما ينص عليه القانون، دون معرفة من سيلحنها، وكذلك المُلحن لا يعرف من المطرب الذي سيغنيها.

ونوه إلى أن الشركة لها حق التصرف في اللحن كما تشاء.

واتهم الملحن عمرو مصطفى، المنتج الفني محسن جابر ببيعه ألحانه إلى مؤدو المهرجانات مثل حسن شاكوش وحمو بيكا، من خلال منصة مملوكة لشركته.