نظم عدد من الفنادق السياحية في مرسى علم، مهرجان البرجر بمشاركة 11 شيفا، حيث تم تجهيز أضخم سندوتش برجر يتعدى ارتفاع المتر، في جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة على السائحين، كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.



وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم مهرجان البرجر على شواطئ مرسى علم، في بيان صحفي، إلى أن مثل هذه المهرجانات يتم تنظميها بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة وتتنوع المهرجانات مثل مهرجان الفواكه والبطيخ والفوم والألوان، وتلقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.



وأوضح أن مهرجان البرجر بمشاركة سياح أجانب من 14 جنسية أجنبية، من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا وليتوانيا والمجر والنمسا وسلوفاكيا، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80٪ تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم.



ومن جانبه، أشار مصطفى إبراهيم مدير الأغذية ومشروبات، إلى أن مهرجان البرجر على شواطئ مرسى علم جهز أضخم سندوتش برجر يتعدى طوله المتر بمشاركة 11 شيفا باستخدم كميات كبيرة من اللحوم والبصل والطماطم والجبنة شيدر، والمايونيز، والكاتشب والمستردة.