تواصل قوات الإطفاء الألمانية لليوم الخامس على التوالي مكافحة حريق غابة في منطقة تحوي في تربتها ذخائر غير منفجرة وتقع بالقرب من بلدة يوتربوج بولاية براندنبورج شرقي البلاد.

وتستعد القوات لاحتمال استمرار العملية التي تتم بساحة تدريب سابقة للقوات الألمانية، لأيام أخرى. وهذا هو السبب في عدم اقتراب قوات الإطفاء بقدر كاف من مصدر الحريق.

وأدى الحريق إلى إطلاق ألسنة لهب وأضرار ناجمة عن انبعاث الدخان.

كان الحريق الذي يعد أكبر حريق غابة تشهده ولاية براندنبورج خلال العام الحالي، اندلع مساء الأربعاء الماضي. وذكرت قوات الإطفاء أن مساحة المنطقة المتأثرة بالحريق بلغت نحو 150 هكتارا.

يذكر أنه لا توجد ولاية أخرى في ألمانيا تعاني تلوث تربتها بالذخائر بمثل هذا القدر القوي الذي تعانيه براندنبورج. ورغم مرور عقود على هذه الذخائر القديمة داخل الأرض فإنها لا تزال خطيرة إذ إن ذخائر الفسفور على سبيل المثال قابلة للاشتعال بسهولة. ويعتبر خطر حرائق الغابات في براندنبورج كبيرا على نحو خاص بسبب انتشار غابات الصنوبر وقلة الأمطار نسبيا والتربة الرملية الجافة.

كانت الحرائق اشتعلت في مساحة تبلغ عدة مئات الهكتارات من الغابات في براندنبورج في الصيف الماضي.

وقالت قوات الإطفاء إن الحريق امتد اليوم، وقال قائد عملية الإطفاء ريكو فالنتين: "ابتعد الحريق لدرجة لم نعد نستطيع الوصول إليه بخراطيم المياه لدينا. هذا أمر محبط لرجل الإطفاء الذي يقف هنا ولا يستطيع أن يفعل شيئا".

كما أن من المستبعد مبدئيا أيضا هطول المطر أو انخفاض درجة الحرارة.

ولا تستطيع القوات إطفاء الحريق إلا من طرق آمنة بسبب الذخيرة القديمة الموجودة في التربة.

كانت طائرات قد سكبت يومي الخميس والجمعة الماضيين آلاف اللترات من المياه فوق منطقة حريقة الغابة، وهذا أمر مستحدث في ألمانيا نظرا لأن الإجراء المتبع بالدرجة الأولى في حال الحرائق الكبرى أن يتم الاستعانة بمروحيات تابعة للجيش والشرطة الاتحادية تحمل خزانات إطفاء.