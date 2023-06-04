أمين عام الناتو: السويد أوفت بمطالب تركيا للانضمام للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، بعد اجتماعه مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في إسطنبول إن السويد لبت مطالب تركيا الخاصة بانضمامها إلى حلف الناتو.

وذكر ستولتنبرج أن السويد عدلت تشريعاتها لتبديد شواغل ومخاوف تركيا الأمنية، وأن المحادثات مع تركيا والسويد ستستمر في غضون أسبوع.

وفى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكرى الغربي بعد عقود من الحياد.

وتم قبول فنلندا باعتبارها العضو الحادي والثلاثين في أبريل من العام الجارى بعد أن صدق جميع أعضاء الناتو على طلبها، لكن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على انضمام السويد.