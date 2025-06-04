مباحث الفيوم تلقي القبض على متهم بطعن عامل داخل مطعم

تمكنت مباحث الفيوم من القبض على شاب تعدّى على عامل باستخدام آلة حادة، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرقبة، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة داخل أحد المطاعم بمدينة الفيوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام، حيث تلقى العلاج وتماثل للشفاء.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ بإصابة المدعو أحمد ع. ر.، ويعمل عاملًا في أحد المطاعم، بجرح قطعي في الرأس، وذلك في مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الزبائن داخل مطعم بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وتمكن الرائد أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، من ضبط المتهم ويدعى عمار أ. أ.، عاطل عن العمل.

وبمناقشة المتهم، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين العامل داخل المطعم، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بطعن المجني عليه في رقبته باستخدام آلة حادة، تم ضبطها بحوزته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.