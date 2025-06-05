تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، عددًا من مقدمي البرامج على القنوات المصرية، بين برامج التوك شو والمنوعات ومقدمي النشرات والبرامج الإخبارية، وهم جاسمين طه زكي، حسام الدين حسين، دينا زهرة، سالي شاهين، محمد عبد الرحمن، منى عبد الغني، مها الصغير، نانسي نور وهبة الأباصيري، وذلك على مدار حلقتين يتم اذاعتهما اليوم وغدا على قناة on

وظهر مقدمو البرامج في مقاعد الضيوف وسط حالة من المرح تناسب أجواء العيد، وحكى كل منهم كواليس عن شخصيته بعيدا عن الكاميرا، واستعرضت الشاذلي معهم العديد من الفرص التي أتيحت لبعضهم مثل التمثيل والغناء والمشاركة في مسابقات ملكات الجمال.

ويحكى كل منهم كواليس طريفة تعرض لها خلال مسيرة عمله، وكذلك أكثر المواقف الفارقة في رحلته المهنية، وهواياتهم بعيدا عن العمل الإعلامي، علاوة على أحلامهم المستقبلية.

وفي حالة من البهجة يتنافس المذيعين في مسابقات معرفية في الفن والجغرافيا والتاريخ والموضة، وغلفوا اللقاء بأجواء من السعادة وهم يؤدون الأغاني ويتسابقون في الإجابة على أسئلة المسابقة.