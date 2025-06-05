أشرف زكي وهنيدي وسهير المرشدي يشاركون في عزاء سميحة أيوب

تتلقى أسرة الفنانة الكبيرة والقديرة الراحلة سميحة أيوب، واجب العزاء، مساء الخميس، في مسجد عمر مكرم.

ووصل منذ دقائق كل من الفنان محمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، سهير المرشدي، محمد أبو داود؛ لتأدية واجب العزاء.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا في العزاء؛ الفنان منير مكرم، فيفي عبده، خالد النبوي، الإعلامية بوسي شلبي، شيرين، مادلين طبر، حمدي الوزير، لبلبة.

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بدأت حياتها الفنية عام 1947 من خلال العرض المسرحي "في خدمة الملكة". وتوالت أعمالها المسرحية فقدمت ما يقرب من 170 مسرحية في المسرح العربي والعالمي، منها: "سكة السلامة"، "كوبري الناموس"، "مصرع كليوباترا"، "ست الملك"، و"الناس اللي في التالت". كما تم تعيينها عام 1972 مديرًا للمسرح الحديث، ثم مديرًا للمسرح القومي مرتين في الفترة ما بين 1975 و1989.

كما تألقت سميحة أيوب في التلفزيون، فقدمت مجموعة من أشهر الأعمال منها: "ولسه بحلم بيوم"، "الضوء الشارد"، "محمد رسول الله"، "أوان الورد"، و"المصراوية".

وعلى صعيد الأعمال السينمائية، تألقت الفنانة الراحلة في عدد كبير من الأفلام منها: "موعد مع السعادة"، "لا تطفئ الشمس"، "فجر الإسلام"، "القلب له أحكام"، "أرض النفاق"، و"تيتة رهيبة".