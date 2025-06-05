الجامع الأزهر ينظم مائدة إفطار للطلاب الوافدين في يوم عرفة

ساهم الجامع الأزهر، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، في تنظيم مائدة إفطار كبرى مخصصة للطلاب الوافدين؛ لتقديم 4000 وجبة للطلاب في يوم عرفة.

وصرح المشرف العام على الأروقة الدكتور عبد المنعم فؤاد، بأن هذه المبادرة تعكس الروح الإنسانية التي يتميز بها الأزهر، فهي ليست مجرد تقديم وجبات، بل هي رسالة دعم وتقدير للطلاب الوافدين، الذين يمثلون سفراء لبلدانهم في مصر، حيث تسهم هذه الفعالية في تعزيز شعور الانتماء لدى الطلاب الوافدين، وتساعدهم على الشعور بأنهم في بلدهم الثاني، وبهذا يواصل الأزهر دوره الريادي كمنارة للعلم والإنسانية، معبرًا عن اهتمامه بتقديم الدعم والرعاية لجميع طلابه، وضمان إدخال البهجة إلى قلوبهم، خاصةً في المناسبات الدينية العظيمة.

من جهته، أكد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن الإدارة العامة للجامع الأزهر أجرت مجموعة من التحضيرات اللازمة لضمان نجاح هذه الفعالية، حيث تم تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم شاملة للأماكن المخصصة لتناول الإفطار، حرصًا على سلامة الطلاب، كما وضعت خطة شاملة لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، وتوزيع وجبات الإفطار في ساحات وأروقة الجامع الأزهر، مما يضمن انسيابية الحركة في الأروقة قبل وبعد الإفطار.

ونُظمت هذه المائدة وفق توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفي إطار جهود الأزهر المستمرة لدعم ورعاية طلابه من مختلف الجنسيات، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، ومن خلال اهتمامه بدوره الإنساني والاجتماعي.