تحدث الفنان أمير شاهين عن طبيعة العلاقات داخل عائلته الفنية، وكواليس زواجه من المنتجة منة جاب الله.

وصف شاهين، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة عبر شاشة «النهار»، عائلته التي تضم شقيقته الكبرى النجمة إلهام شاهين، وشقيقته الأخرى خبيرة الموضة إيناس شاهين، وشقيقه المنتج أيمن شاهين؛ بأنها «عائلة مترابطة جدًا».

وأضاف أن والدتهم الراحلة أسست لهذا الترابط، قائلًا: «نحن كإخوة أصحاب وقريبون جدًا من بعضنا، ونعرف كل أسرار بعض، وعندنا لغة حوار، وإن اختلفت آراؤنا خاصة في نقاشات السينما». مؤكدًا أنهم كعائلة مصرية طبيعية يجتمعون على مائدة الطعام معظم الوقت.

وتحدث عن تجربة الزواج بعد فترة طويلة من رفض الارتباط، موضحًا أن ما دفعه للارتباط هو رغبته في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، متابعًا: «لقيت منة بنوتة بنت حلال وجميلة وطيبة، وربنا كرمني بها».

وتابع: «فكرة الأولاد كانت في ذهني من فترة قبل الزواج، قلت ألحق أشوف وألعب مع أولادي. أنا بطبيعتي لا أحب القيود، وطوال عمري أحب الحرية، والزواج والبيت مسئولية، والأولاد مسئولية أكبر بكثير. وربنا رزقني بمراد عمره سنتين ونصف ومريم عمرها سنة. وبعد الأولاد، فكري تغير جدًا، أصبحوا هم الأولوية الأولى في الدنيا، لم أعد أفكر في نفسي».

وأكد أن الزواج والبيت مسئولية كبيرة، معتبرًا أن «الست هي قائدة البيت في الآخر، وهي التي تعرف كيف تحتوي الرجل الذي يكون مضغوطًا بسبب العمل».

وكشف أن اسم «مراد» اختاره تيمُّنًا بشخصية الفنان رشدي أباظة في فيلم «الزوجة 13»، متابعًا: «من وقتها وهو بالنسبة لي دون جوان العالم، وأتمنى مراد يكون كدا».



