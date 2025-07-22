المبعوث الأمريكي: نسعى لاتفاق لوقف الأعمال العدائية في لبنان والانتقال إلى السلام

أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك أن الولايات المتحدة تسعى إلى مساعدة الأطراف اللبنانية على تحقيق اتفاقية لوقف الأعمال العدائية، تمهيدا لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.



جاء ذلك خلال مقابلة حصرية مع تلفزيون لبنان وفي إطار زيارته الحالية إلى بيروت، والتي شملت لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يلتقي غدا رئيس مجلس النواب.

أوضح باراك أن هذه الزيارة "ليست الثالثة له إلى لبنان، بل الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة"، واصفا إياها بـ"العودة إلى الديار". وأكد أن النقاشات مع المسؤولين اللبنانيين "بناءة ومدروسة ومفعمة بالأمل"، وركزت على "دور الولايات المتحدة في مساعدة لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة".

ووصف المبعوث الأمريكي اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين بأنها "بناءة ومفعمة بالأمل"، مشيرا إلى أن المحادثات تركزت على كيفية تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار والازدهار. وأوضح أن الولايات المتحدة لا تفرض مطالب على لبنان، بل تقدم اقتراحات لمساعدة الأطراف على تجاوز حالة عدم الثقة المتبادلة.

وردا على سؤال حول نزع سلاح حزب الله، نفى المبعوث الأمريكي أن تكون واشنطن قد قدمت مطالب محددة، مؤكدا أن القرار النهائي يقع على عاتق اللبنانيين. وأشار إلى أن استراتيجية "الجزرة والعصا" تُستخدم في أي عملية تفاوض لبناء الثقة بين الأطراف، بما في ذلك الحكومة اللبنانية وحزب الله وإسرائيل.

وأضاف: "لبنان بحاجة إلى أمن مستدام ليكون قلب المنطقة الاقتصادي والسياحي"، مشيرا إلى أن "حزب الله جزء من لبنان، وعليه أن يقرر موقفه بنفسه.، وأكد أنْ "نحن مستعدون للمساعدة في بناء الثقة بين الأطراف، لكن القرار النهائي يعود للبنانيين."

وأكد المبعوث الأمريكي أن بلاده ستواصل دعم الجيش اللبناني دون شروط، بما في ذلك التدريب والتجهيزات ودفع الرواتب، لتعزيز دوره كقوة لحفظ السلام. أما فيما يخص تجديد ولاية قوات اليونيفيل، فقال إن القرار لا يزال قيد الدراسة وسيُعلن عنه قبل نهاية أغسطس.

وحول موضوع ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، أشار إلى أن هذا الملف معقد ويحتاج إلى وقت، داعيا إلى التركيز على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بدلا من الانشغال بالحدود المرسومة في الماضي.

واختتم المبعوث الأمريكي حديثه برسالة تفاؤل، معربا عن أمله في أن يصبح لبنان قوة إقليمية خلال السنوات المقبلة، وشدد على أن "اللبنانيين يستحقون السلام والازدهار بعد سنوات من المعاناة".

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الأمريكية والدولية لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان ودعم الاستقرار في البلاد، وسط تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة.