رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الجدل الدائر بشأن مكان إقامة كأس السوبر المصري، وذلك في ظل عدم تلقي رد من الجانب الإماراتي حتى الآن، لا سيما بعد أزمة ثلاثي الزمالك في النسخة الماضية من البطولة.

وقال خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد» مساء الإثنين: « «بالنسبة للسوبر المصري، إحنا مش بندلل على بضاعتنا، السوبر المصري له قيمته، ويتعلب في مصر، إيه المشكلة؟».

وأوضح أن تسويق البطولة خارجيا يجب أن يحدث بالشكل الذي يليق بها وبناء على اتفاقات واضحة؛ لكن الأصل يظل إقامتها على أرض مصر، مضيفا: «إذا قرر أحد الأطراف التأجيل ولم يمنع، فإحنا منتجنا موجود ويُقام في بلدنا، ونحن أولى به».

وأكد أن إقامة البطولة في الخارج تهدف لزيادة العائد المادي وترويج العلامة التجارية المصرية، ولكن «الأصل في الموضوع أن بلدنا موجودة، والسوبر مصري، وإحنا موجودين».

وكشف عن تواصله لمعرفة آخر المستجدات، متابعا: «خاطبت المهندس هاني أبو ريدة ورابطة الأندية، وأكدت على ضرورة أن يحددوا موقفهم، إما أن يسوقوا البطولة بالشكل اللائق، أو أن نقيم السوبر في بلدنا».

وأشار إلى أن الاتحاد والرابطة أفادا بوجود اتفاق مسبق، والمباراة «مؤجلة وليست ممنوعة»، وأنهما في مرحلة إنهاء التفاوض مع الشركة الراعية هناك.

ووضع «صبحي» حدا لمحاولات تصنيفه، قائلا: «أنا لست وزيرا لكرة القدم، ولست وزيرا للدوري أو للأهلي والزمالك، مسئولياتنا أكبر وأعمق من ذلك؛ لدينا دور تنموي وسياسي واقتصادي، ونحن نشرف على من يديرون المنظومة، دون التدخل في استقلالية الجمعيات العمومية».

وشدد على حيادتيه، قائلا: «الوزير والوزارة ولا ملون بلون أحمر ولا ملون بلون أبيض، وزير مصري، أنا أو غيري، حالف القسم ومهمتنا هي الحفاظ على مؤسساتنا».

واختتم بدعوة جميع أطراف المنظومة الرياضية والإعلامية إلى ضرورة الارتقاء بالخطاب، قائلا: «يجب أن نتحدث عن مجلس إدارة أي مؤسسة بكل احترام لأنه يمثل مصر وهو منتخب من جمعيته العمومية، كلنا شخصيات محترمة ونمثل صورة دولتنا، واللي مش قادر يقول حد ثاني هيكون موجود، ولكن علينا أن نحافظ على بعضنا البعض».