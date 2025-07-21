 فاجعة أسرية في سوهاج.. مصرع 4 من عائلة واحدة إثر انقلاب سيارة بترعة الهماص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فاجعة أسرية في سوهاج.. مصرع 4 من عائلة واحدة إثر انقلاب سيارة بترعة الهماص

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 11:08 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 11:08 م

شهد مركز المنشأة بمحافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع أربعة أفراد من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة في ترعة طريق الهماص.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية والإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثث ونقلها إلى المستشفى المركزي.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة بيجو تحمل رقم "ح ف ج 9715" في الترعة، ما أسفر عن مصرع كل من: سامي ب. م. ج (46 عامًا)، وابنه جرجس سامي (25 عامًا)، ونعمة ص. ج. ف (40 عامًا)، والطفل فادي م. ج (10 سنوات)، وجميعهم من عزبة النمر التابعة لمركز المنشأة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت بدفن الجثث.

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