ضبط طفل يقود سيارة ملاكي في الجيزة عقب تداول فيديو الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طفل يقود سيارة ملاكي بالجيزة، عقب تداول فيديو للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

بفحص الفيديو، أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص ومالكها، وهو مقاول مقيم بالجيزة وقائدها نجله.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة وقيادة السيارة دون علم والده، وبسؤال والده أيد ما جاء بالفحص.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها ومالكها.