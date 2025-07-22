رسالة محمد بن رمضان لجماهير الأهلي

أكد محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي، أن جميع اللاعبين لديهم رغبة الفوز بجميع البطولات في الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه وجد حب جماهير الأهلي منذ اليوم الأول.

وقال محمد بن رمضان في تصريحات عبر قناة الأهلي: "في الحقيقة أشكر جماهير الأهلي التي رحبت بي في الأهلي، وهذا يضعني في مسؤولية كبيرة، وأعرف قيمة الجماهير وحبهم للنادي، وسأحاول أعطي كل ما لدي لإسعاد الجماهير ونحقق الإنجازات في الموسم الحالي".

وأضاف: "حب جماهير الأهلي مسؤولية كبيرة، نسعى أن نكون عند حسن الظن، وإن شاء الله نعطي كل ما لدينا".

وتابع: "منذ اليوم الأول لي في الأهلي وكل اللاعبين يتحدثون عن أننا علينا المنافسة على جميع البطولات لإسعاد الجماهير في الموسم المقبل".