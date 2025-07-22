 بن رمضان: الزمالك وبيراميدز المنافس الأقوى للأهلي محليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بن رمضان: الزمالك وبيراميدز المنافس الأقوى للأهلي محليا

الشروق
نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 3:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 3:02 ص

أكد محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي، أن بيراميدز والزمالك سيكونا المنافس الأقوى للأهلي في الموسم المقبل.

وقال بن رمضان في تصريحات عبر قناة الأهلي: "علي معلول قدم أداءً طيبًا وحقق بطولات مع الفريق، وأتمنى له الخير والتوفيق، وكل ما قدمه للفريق يشكر عليه، وإن شاء الله أحاول تقديم كل ما لدي للنادي".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير وسيكون منافسًا قويًا للأهلي وبيراميدز أيضا على بطولة الدوري في الموسم المقبل، وشاهدت الدوري المصري جيدًا".

وواصل بن رمضان: "هناك أندية عديدة في القارة من الممكن أن تنافسنا، مثل صنداونز وبيراميدز والترجي وهناك عدد كبير من الأندية وستكون المنافسة صعبة".


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