بن رمضان: الزمالك وبيراميدز المنافس الأقوى للأهلي محليا

أكد محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي، أن بيراميدز والزمالك سيكونا المنافس الأقوى للأهلي في الموسم المقبل.

وقال بن رمضان في تصريحات عبر قناة الأهلي: "علي معلول قدم أداءً طيبًا وحقق بطولات مع الفريق، وأتمنى له الخير والتوفيق، وكل ما قدمه للفريق يشكر عليه، وإن شاء الله أحاول تقديم كل ما لدي للنادي".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير وسيكون منافسًا قويًا للأهلي وبيراميدز أيضا على بطولة الدوري في الموسم المقبل، وشاهدت الدوري المصري جيدًا".

وواصل بن رمضان: "هناك أندية عديدة في القارة من الممكن أن تنافسنا، مثل صنداونز وبيراميدز والترجي وهناك عدد كبير من الأندية وستكون المنافسة صعبة".