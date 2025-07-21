أنغام تنفي إصابتها بالسرطان وتسافر ألمانيا لإجراء فحوصات علي البنكرياس

نفى المكتب الإعلامي للمطربة أنغام، كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية، وانها ليست مصابة بسرطان الثدي.



وأكد المكتب الإعلامي للمطربة أنغام، أنها ستقوم بالسفر إلى المانيا لإجراء فحوصات طبية علي البنكرياس وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.



وتطالب أنغام في بيانها من كل وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الاخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لإهتمامهم وسؤالهم عنها وتطمئن الجميع أنها بخير.

وكان الموسيقار محمد علي سليمان، قد نفى الأخبار المتداولة بشأن إصابة ابنته المطربة أنغام بسرطان الثدي، وسفرها للخارج لإجراء عملية جراحية.

وقال محمد علي سليمان، في تصريحات لـ«الشروق»، إن ابنته المطربة أنغام بخير وصحة جيدة، وكل ما يقال حول إصابتها بالسرطان شائعات، مضيفا: «الاشاعات اللي بتطلع دي تهريج».

وأكد محمد علي سليمان، أن ابنته أنغام لم تسافر للخارج، وهي مازالت موجودة في مصر، مشيرا أنه يتواصل مع ابنته على مدار اليوم بشكل مستمر، من أجل الإطمئنان عليها.



وكانت أنغام قد أحيت حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، حيث أقيم الحفل يوم الجمعة الماضية، وقدمت أنغام سهرة غنائية للجمهور امتدت لثلاث ساعات، وسط أجواء احتفالية مليئة بالسعادة والبهجة.