المالية: الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية سابق لأوانه

الوزير لم يعلن إطلاق حزمة اجتماعية الآن بل شدد على الالتزام بالمنهجية المتبعة فى العام الماضى



أكدت وزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة لوزير المالية عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن على غرار حزمة شهر رمضان الماضي، غير دقيقة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.

أوضحت الوزارة، أن الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية «سابق لأوانه»، وأن الوزير لم يعلن خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن بل شدد على الالتزام بالمنهجية المتبعة فى العام الماضى، وأنه كلما كان الأداء المالى جيدًا، ويسمح بوجود مساحة مالية إضافية سيتم توجيه جزء منها لصالح التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

أشارت الوزارة، إلى أن الوزير خلال تناوله للنتائج الأولية الإيجابية الجيدة خلال العام المالي الماضي، أكد أنه كلما حققنا أداءً ماليًا جيدًا والمستهدفات المالية يصبح لدينا مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بحزم أكثر استهدافًا للشرائح الأكثر احتياجًا مثلما فعلنا فى شهر رمضان الماضي.