أمسية فنية بالأوبرا تجمع شباب الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر

جدد "صيف الأوبرا 2025"، الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، دماء شباب الموسيقى العربية خلال أمسية فنية أُقيمت على المسرح المكشوف، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وبمشاركة المطربين أحمد سعيد، نهى حافظ، مؤمن خليل، رحاب عمر، وياسر سليمان.

وخلال السهرة، امتزجت الموروثات الغنائية الخفيفة بالحيوية وروح الأعمال المعاصرة، لتكتب فصلًا جديدًا في مسيرة الفن العربي. وببراعة المايسترو أحمد عامر، وأصواتٍ تجمع بين تقنيات الأصالة وملامح الحداثة، استمتع الحضور من جمهور "صيف الأوبرا 2025" بمجموعة مختارة من المؤلفات الشهيرة، كان من أبرزها: علي الضحكاية، بياع القلوب، مغرم يا ليل، هوي يا هوي، مين قالك تسكن في حارتنا، كتير بنعشق، المليونيرات، طاير يا هوي، علي صوتك، اللي جرى، سامحتك كتير، على بابي واقف قمرين، يا حبيبي، حلف القمر.

وأكدت الأمسية أن الموسيقى العربية، بما تحمله من ثراء في المقامات وتنوع في القوالب، تظل روحًا حيّة تُعيد بناء الجسور بين الأجيال، وتحمل في طياتها ماضيًا عريقًا ومستقبلًا واعدًا.