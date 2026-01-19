قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأسبوعين المقبلين للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع ملف الديون، مشيرا إلى أن الملف يشغل الرأي العام.

وشدد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» على ضرورة أن تكون هناك خطوات واضحة من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن هذا الملف، وكيفية عمل المجموعة الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة ستعلن للرأي العام في أول شهر من عام 2026 عما ستقوم به في خطوات محددة، مؤكدا أن من يعلن ذلك سيكون مسؤولا عن تنفيذه وملتزما به أمام الرأي العام.

وأعرب عن أمنياته بأن يتزامن يوم الإعلان عن خطة الديون وتخفيضها وضبط الأمور المالية، مع إعلان أخبار إيجابية للمواطن، قائلا: «الأهم، أتمنى يوم الإعلان عن الديون هنعمل إيه وهتنزل كام، نعلن أخبار إيجابية للمواطن، ما هو ده هيبقى خبر إيجابي؛ لكن كمان المواطن لازم يتبشبش شوية، له حق، والناس تحس كده أيضا أنها استفادت».

وطالب بأن تذهب الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدين، إلى «جيب ودخل ومرتب» المواطن ليشعر بالتحسن مع بداية هذا العام، إلى جانب منظومة التعليم والصحة، مشددا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء «شخصية وطنية متميزة جدًا».